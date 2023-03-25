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Определились финалисты Кубка Азербайджана по баскетболу

Определились финалисты Кубка Азербайджана по баскетболу Определились финалисты Кубка Азербайджана по баскетболу.
Командные
25 марта 2023 г. 22:12
Определились финалисты Кубка Азербайджана по баскетболу

Определились финалисты Кубка Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает Report, в решающей игре встретятся клубы "Гянджа" и НТД.

Провинциальный клуб в полуфинале вывел из борьбы СК "Нефтчи". В матче, прошедшем в спортивном комплексе "Сархадчи", гянджинцы выиграли со счетом 83:73 благодаря доминирующей игре своих местных игроков.

Результативностью отличились Амиль Хамзаев ("Гянджа", 26 очков, 6 подборов) и Юрий Кондраков (СК "Нефтчи, 18 очков, 10 подборов).

Во втором полуфинальном матче НТД победила "АААФ Хырдалан" - 91:84. Самыми результативными игроками стали Лондел Кинг в составе НТД (25 очков, 15 подборов) и Девин Пуллум из "АААФ Хырдалан" (23 очка, 5 передач).

Отметим, что финальная игра состоится 26 марта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBasketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda finalçılar bəlli olub

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