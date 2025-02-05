Олимпийский чемпион по регби покусал своего коллегу

Игрок французской команды по регби "Биарриц", олимпийский чемпион 2016 года в составе сборной Фиджи Масивеси Дакувака был исключен команды за то, что укусил товарища.

Игрок французской команды по регби "Биарриц", олимпийский чемпион 2016 года в составе сборной Фиджи Масивеси Дакувака был исключен команды за то, что укусил товарища.

Как сообщает Report со ссылкой на Fiji Village, инцидент произошел во время развлекательного мероприятия.

По словам свидетелей, между несколькими игроками команды возник спор из-за денег. Пострадавший получил травму, пытаясь вмешаться в конфликт, и ему наложили 20 швов на щеку.

Дакувака сожалеет о происшествии, однако объяснить свой поступок не смог. Сообщается, что 30-летний игрок, отстраненный от клуба за случившееся, предстанет перед судом в мае.