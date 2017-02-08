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    Ограблен член сборной Азербайджана по футзалу

    Приглашенные им в квартиру две женщины украли 14 000 манатов

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Ограблен член сборной Азербайджана по футзалу и клуба "Араз Нахчыван" Финео де Араужо.

    Как сообщает Report, ограбление совершено в квартире 30-летнего спортсмена.

    Приглашенные ночью бразильским легионером в его квартиру две женщины украли 14 000 манатов. О краже он узнал на следующее утро.

    В связи с произошедшим Финео де Араужо обратился в правоохранительные органы. Он заявил, что его ограбили женщины по имени Нурай и Кенуль. На данный момент принимаются меры для их задержания.  

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