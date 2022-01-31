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Обнародовано расписание матчей сборной Азербайджана по волейболу

Обнародовано расписание матчей сборной Азербайджана по волейболу Игры второго этапа Суперлиги Азербайджана по женскому волейболу стартуют 1 февраля.
Командные
31 января 2022 г. 15:35
Обнародовано расписание матчей сборной Азербайджана по волейболу

Игры второго этапа Суперлиги Азербайджана по женскому волейболу стартуют 1 февраля.

Как передает Report, IV тур чемпионата страны будет организован в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана.

Сегодня в 16:00 встретятся клубы "Муров" и "Азеррейл". Затем сыграют UNEC и "Абшерон".

После первого этапа в активе "Абшерона" 9 очков, "Азеррейла" – 6 очков, UNEC – 2 очка, "Мурова" – 1 очко.

В Высшей лиге среди волейболистов первый этап пройдет 2 и 5 февраля.

В первой встрече в IV туре сыграют ЦСКА и "Sərhədçi" (15:00), а затем "Муров" и "Нефтчи" (17:00).

5 февраля состоится отложенный матч между "Sərhədçi" и "Муровом" (15:00). Встреча пройдет в спортивном зале клуба "Муров".

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Версия на азербайджанском языке Voleybol üzrə Azərbaycan çempionatlarında növbəti oyunların vaxtı açıqlanıb

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