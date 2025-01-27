Обнародована программа VIII тура Высшей лиги по волейболу среди женщин и мужчин.
Как сообщает Report, 28 января состоятся матчи очередного тура среди женщин, а 29-30 января - среди мужчин.
Высшая лига
Женщины
VIII тур
28 января
15:00. "Гянджа" - "Муров Аз Терминал"
Гянджинский дворец спорта
16:00. "Абшерон" - "Национальная авиационная академия"
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта
18:00. "Азеррейл" - UNEC
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта
Мужчины
29 января
16:00. МОИК - "Нефтчи"
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта
18:00. "Муров Аз Терминал" - "Гянджляр"
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта
30 января
16:00. "Азеррейл" - "Хиласедиджи"
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта.