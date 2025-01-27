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Обнародована программа VIII тура Высшей лиги по волейболу среди женщин и мужчин

Обнародована программа VIII тура Высшей лиги по волейболу среди женщин и мужчин Обнародована программа VIII тура Высшей лиги по волейболу среди женщин и мужчин.
Командные
27 января 2025 г. 10:37
Обнародована программа VIII тура Высшей лиги по волейболу среди женщин и мужчин

Обнародована программа VIII тура Высшей лиги по волейболу среди женщин и мужчин.

Как сообщает Report, 28 января состоятся матчи очередного тура среди женщин, а 29-30 января - среди мужчин.

Высшая лига

Женщины

VIII тур

28 января

15:00. "Гянджа" - "Муров Аз Терминал"

Гянджинский дворец спорта

16:00. "Абшерон" - "Национальная авиационная академия"

Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

18:00. "Азеррейл" - UNEC

Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

Мужчины

29 января

16:00. МОИК - "Нефтчи"

Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

18:00. "Муров Аз Терминал" - "Гянджляр"

Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

30 января

16:00. "Азеррейл" - "Хиласедиджи"

Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта.

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Версия на азербайджанском языке Qadın və kişi voleybolçular arasında Yüksək Liqada VIII turun proqramı bəlli olub

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