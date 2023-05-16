Атаман Гюнейлигил: Хотим вернуть былые успехи азербайджанского волейбола

"Я благодарен за оказанное мне доверие. Мы хотим вернуть былые успехи азербайджанского волейбола. Когда Фаиг Гараев возглавлял сборную, были достигнуты хорошие результаты".

"Я благодарен за оказанное мне доверие. Мы хотим вернуть былые успехи азербайджанского волейбола. Когда Фаиг Гараев возглавлял сборную, были достигнуты хорошие результаты".

Как сообщает Report, об этом новый главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Атаман Гюнейлигил заявил на пресс-конференции.

Специалист отметил, что команда попала в группу с хорошими командами на чемпионате Европы, который пройдет в августе-сентябре. Он также подчеркнул, что привлечение молодежи к волейболу находится на первом плане: "Будут организованы семинары для обмена мнениями с местными тренерами. Они запланированы на летний период".

Главный тренер сказал, что изучил игроков сборной: "У нас есть список из 20 волейболистов. В него могут быть внесены изменения. Планируется также привлечь молодежь. Окончательный список мы представим федерации в ближайшие дни".

Отметим, что на чемпионате Европы сборная Азербайджана будет бороться с Чехией, Германией, Грецией, Швецией и Турцией в группе C.