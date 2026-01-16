Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 16 января, 2026
    • 22:39
    Нефтчи подписал американского баскетболиста и расстался с двумя игроками

    Баскетбольный клуб "Нефтчи" усилил состав новым игроком.

    Как сообщили Report в клубе, с американским баскетболистом Айзией Джеральдом Брауном подписан контракт до конца сезона.

    29-летний игрок имеет рост 187 см.

    Кроме того, "чёрно-белые" по взаимному согласию расторгли контракты с сербским игроком Сиником Марко и хорватом Тони Перковичем.

