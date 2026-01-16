"Нефтчи" подписал американского баскетболиста и расстался с двумя игроками
- 16 января, 2026
- 22:39
Баскетбольный клуб "Нефтчи" усилил состав новым игроком.
Как сообщили Report в клубе, с американским баскетболистом Айзией Джеральдом Брауном подписан контракт до конца сезона.
29-летний игрок имеет рост 187 см.
Кроме того, "чёрно-белые" по взаимному согласию расторгли контракты с сербским игроком Сиником Марко и хорватом Тони Перковичем.
