Трамп заявил, что никто не убеждал его не наносить удар по Ирану Другие страны

Трамп не дал ясного ответа на вопрос, покинут ли США НАТО, если не получат Гренландию Другие страны

Лидер венесуэльской оппозиции видит перспективу постепенного перехода к свободным выборам Другие страны

"Нефтчи" подписал американского баскетболиста и расстался с двумя игроками Командные

Посол Украины Стефанишина: переговоры с США пройдут в Майами 17 января - ОБНОВЛЕНО Другие страны

Трамп поблагодарил Иран Другие страны

Хакан Фидан и глава МИД Омана обсудили ситуацию в регионе В регионе

Шейнбаум: Мехико и Вашингтон достигли ощутимых результатов в противодействии наркоторговле и незаконной миграции в США Другие страны