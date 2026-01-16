"Neftçi" amerikalı basketbolçu transfer edib, iki oyunçu ilə yollarını ayırıb

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 16 yanvar, 2026
    • 21:41
    "Neftçi" basketbol komandası heyətini yeni oyunçu ilə gücləndirib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, amerikalı basketbolçu Ayzeya Cerald Braun ilə mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.

    29 yaşlı oyunçu 187 sm boya malikdir.

    Bundan başqa, "ağ-qaralar" serbiyalı Sinik Marko və xorvatiyalı Toni Perkoviçin sözləşmələrinə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verib.

