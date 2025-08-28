"Нефтчи" осуществил трансфер американского баскетболиста
- 28 августа, 2025
- 12:29
Клуб "Нефтчи", который будет выступать в Кубке Европы ФИБА, осуществил трансфер американского баскетболиста.
Об этом Report сообщили в пресс-службе клуба.
Бакинский представитель заключил с Квиндариосом Брауном контракт сроком на 1 год.
Отметим, что 30-летний баскетболист провел последний сезон в литовском клубе "Ювентус Утена".
