    "Нефтчи" осуществил трансфер американского баскетболиста

    Командные
    • 28 августа, 2025
    • 12:29
    Нефтчи осуществил трансфер американского баскетболиста

    Клуб "Нефтчи", который будет выступать в Кубке Европы ФИБА, осуществил трансфер американского баскетболиста.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе клуба.

    Бакинский представитель заключил с Квиндариосом Брауном контракт сроком на 1 год.

    Отметим, что 30-летний баскетболист провел последний сезон в литовском клубе "Ювентус Утена". 

    #баскетбол   #ФИБА   #"Нефтчи"   #трансфер   #США  
