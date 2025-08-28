"Neftçi" amerikalı basketbolçu transfer edib
Komanda
- 28 avqust, 2025
- 12:17
FIBA Avropa Kubokunda çıxış edəcək "Neftçi" klubu amerikalı basketbolçu transfer edib.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bakı təmsilçisi Kvindarios Braun ilə 1 illik müqavilə imzalayıb.
Qeyd edək ki, 30 yaşlı basketbolçu son mövsümü Litvanın "Yuventus Utena" klubunda keçirib.
