    • 28 avqust, 2025
    • 12:17
    Neftçi amerikalı basketbolçu transfer edib

    FIBA Avropa Kubokunda çıxış edəcək "Neftçi" klubu amerikalı basketbolçu transfer edib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bakı təmsilçisi Kvindarios Braun ilə 1 illik müqavilə imzalayıb.  

    Qeyd edək ki, 30 yaşlı basketbolçu son mövsümü Litvanın "Yuventus Utena" klubunda keçirib.

    "Нефтчи" осуществил трансфер американского баскетболиста

