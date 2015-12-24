​Названы имена лучших тренеров года - СПИСОК

24 декабря, 2015 19:49

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Министерство молодежи и спорта обнародовало имена лучших тренеров 2015 года. Как сообщает Report, в список включены имена 8-ми специалистов. 1. Ибрагим Ибрагимов (парадзюдо) 2. Джамшид Хейрабади (греко-римская борьба) 3. Аскерхан Новрузов (вольная борьба) 4. Мариана Васильева (художественная гимнастика) 5. Низами Пашаев (тяжелая атлетика) 6. Нариман Абдуллаев (бокс) 7. Эльнур Аманов (тхэквондо) 8. Фирдовси Умудов (вольная борьба).