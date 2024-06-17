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Обнародован календарь матчей сборной Азербайджана по баскетболу на Олимпийских играх

Обнародован календарь матчей сборной Азербайджана по баскетболу на Олимпийских играх Стал известен календарь матчей сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 на летних Олимпийских играх в Париже.
Командные
17 июня 2024 г. 15:06
Обнародован календарь матчей сборной Азербайджана по баскетболу на Олимпийских играх

Стал известен календарь матчей сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 на летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, азербайджанская сборная встретится в первом матче с командой Испании.

30 июля в 23:00
Испания - Азербайджан

31 июля в saat 23:30
США - Азербайджан

1 августа в 14:30
Азербайджан - Франция

1 августа в 20:30
Германия - Азербайджан

2 августа в 11:30
Австралия - Азербайджан

2 августа в 19:30
Китай - Азербайджан

3 августа в 19:30
Канада – Азербайджан

Согласно регламенту, в полуфинал попадут сборные, занявшие первые два места в группе из 8 команд. Сборные, занявшие 3-е, 4-е, 5-е и 6-е места, примут участие в играх плей-офф (3-6, 4-5) и попытаются пройти в полуфинал.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin olimpiadada oyunlarının təqvimi bəlli olub

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