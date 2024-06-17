Обнародован календарь матчей сборной Азербайджана по баскетболу на Олимпийских играх

Стал известен календарь матчей сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 на летних Олимпийских играх в Париже.
Как сообщает Report, азербайджанская сборная встретится в первом матче с командой Испании.
30 июля в 23:00
Испания - Азербайджан
31 июля в saat 23:30
США - Азербайджан
1 августа в 14:30
Азербайджан - Франция
1 августа в 20:30
Германия - Азербайджан
2 августа в 11:30
Австралия - Азербайджан
2 августа в 19:30
Китай - Азербайджан
3 августа в 19:30
Канада – Азербайджан
Согласно регламенту, в полуфинал попадут сборные, занявшие первые два места в группе из 8 команд. Сборные, занявшие 3-е, 4-е, 5-е и 6-е места, примут участие в играх плей-офф (3-6, 4-5) и попытаются пройти в полуфинал.