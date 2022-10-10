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Названа дата начала чемпионата Азербайджана по баскетболу

Названа дата начала чемпионата Азербайджана по баскетболу Восстанавливается чемпионат Азербайджана по баскетболу, прошедший в последний раз в 2019 году и завершившийся преждевременно из-за пандемии.
Командные
10 октября 2022 г. 10:05
Названа дата начала чемпионата Азербайджана по баскетболу

Восстанавливается чемпионат Азербайджана по баскетболу, прошедший в последний раз в 2019 году и завершившийся преждевременно из-за пандемии.

Как сообщили Report в Федерации баскетбола Азербайджана, 12 октября в спортивном зале спортивно-олимпийского комплекса "Пограничник" состоится церемония открытия 28-го чемпионата Азербайджана по баскетболу.

В первой игре встретятся команды Sərhədçi PİK и NTD BK. Встреча стартует в 18:30 и будет транслироваться по телеканалу CBC Sport.

Отметим, что другие встречи первого тура состоятся 15 октября в спортивно-олимпийском комплексе "Пограничник".

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Версия на азербайджанском языке Basketbol üzrə Azərbaycan çempionatının başlanma tarixi açıqlanıb

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