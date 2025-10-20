Назван новый главный тренер "Азерйол"

Новым главным тренером мужской команды гандбольного клуба "Азерйол" стал Эмин Айдемиров.

Как сообщает Report, опытный игрок Вадим Скребцов продолжит свою карьеру в качестве помощника тренера.

Кроме того, состав "Азерйол" сформировался по большей части из молодых игроков. Так, в составе из 19 человек 8 гандболистов в возрасте меньше 20 лет. 6 человек - до 25 лет, и только 5 игроков - старше 25 лет.