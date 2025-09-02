В связи с работами, которые будут проводиться на территории круга "Азнефть", 2 сентября с 23:00 на ряде улиц Баку будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом сообщили Report в Операционной компании Baku City Circuit.

Согласно информации, в направлении поселка Байыл и центра столицы ограничений не предусмотрено.

Ограничения связаны с подготовкой к Гран-при Азербайджана Формулы-1 2025 года при поддержке Qatar Airways, которое состоится 19–21 сентября. В рамках подготовки на центральных улицах и проспектах Баку проводятся монтажные и инфраструктурные работы. Ограничения будут вводиться поэтапно, а накануне гонки изменения коснутся и других улиц и проспектов города.

Водителей и пешеходов просят пользоваться альтернативными маршрутами.

Операционная компания Baku City Circuit заранее поблагодарила жителей за понимание.