На баскетбольном матче Австралия - Филиппины произошла массовая драка - ВИДЕО

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В отборочном матче чемпионата мира-2019 Австралия – Филиппины произошла массовая драка с участием игроков и персонала обеих команд.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Sportando, потасовка началась в конце 3-й четверти встречи после того, как австралийский центровой Дэниэл Кикерт ударил одного из соперников. Активное участие в драке принял центровой "Милуоки" Тон Макер, выступающий за сборную Австралии.

В результате инцидента 13 игроков были удалены с площадки, игра была возобновлена с 3 филиппинцами и 5 австралийцами на площадке. Через несколько минут в составе команды Филиппин остался 1 игрок, и матч был прекращен при счете 89:53 в пользу Австралии.