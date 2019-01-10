Мужская сборная Азербайджана по волейболу не попала на Чемпионат Европы

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Мужская сборная Азербайджана по волейболу не смогла пройти в финальный этап Чемпионата Европы.

Как передаёт Report, коллектив под руководством Фарида Джалалова в последнем матче группы G проиграл на выезде сборной Швеции со счётом 0:3. В состоявшемся в Стокгольме матче первый сет окончился со счётом 25:13. Во втором сете хозяева столкнулись с сопротивлением азербайджанской сборной, однако в итоге одержали верх со счётом 25:19. Третий сет скандинавы окончили с большим перевесом – 25:16.

По окончании матча у обеих команд стало по восемь очков, однако в итоге ни сборная Азербайджана, ни сборная Швеции не смогли пройти в финальный этап. Команда Фарида Джалалова заняла в группе второе место по дополнительным показателям (три победы), но не смогла попасть в пятёрку лучших команд, занявших вторые места в семи группах, в результате чего упустила исторический шанс.

Чемпионат Европы, отборочный этап

Группа G, VI тур

20:00. Швеция – Азербайджан – 3:0 (25:13, 25:19, 25:16)

Судьи: Роберто Борис (Италия), Игорь Порвазник (Словакия)

Стокгольм, волейбольный стадион Eriksdalshallen

Отметим, что сегодня мужская сборная Азербайджана по волейболу провела исторический матч.