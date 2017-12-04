Молодой баскетболист пережил остановку сердца во время матча в США

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ У игрока баскетбольной команды университета Южной Каролины Тая Соломона остановилось сердце во время очередного матча студенческой лиги NCAA в США, передает Report со ссылкой на "Вести".

У спортсмена произошла остановка сердца прямо во время матча, но медики быстро сориентировались и смогли "откачать" молодого человека.

В игре NCAA между командами вузов двух соседних штатов – Южной и Северной Каролины - Т. Соломон потерял сознание в середине встречи. Матч был приостановлен на 40 минут, однако врачи, присутствовавшие на игре, отреагировали вовремя и реанимировали спортсмена.

После того, как сердце баскетболиста с помощью массажа и искусственного дыхания снова запустили, Т. Соломона доставили в госпиталь, где он вскоре пришел в себя. Спортсмен чувствует себя хорошо и успел уже поблагодарить медиков за помощь.

Команда Т. Соломона проиграла этот матч со счетом 71:103.