МОК может отстранить 90% российских спортсменов от ОИ-2016

Баку. 26 Июля. REPORT.AZ/ Из 387 российских спортсменов только около 40 могут попасть на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро по соответствию строгим критериям Международного олимпийского комитета.

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, ради смягчения критики отсев предпримет сам МОК.

Для спортсменов из России главным критерием поездки в Рио-де-Жанейро должно быть отсутствие допинговой истории. В связи с тем, чтобы удостовериться в этом, МОК наймет независимого эксперта.

The Telegraph считает, что после этой проверки российская сборная может сократиться до 40 человек.