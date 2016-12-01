Министр: Нужно достичь успехов и в командных видах спорта

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Определились новые цели Национального олимпийского комитета (НОК).

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал вице-президент НОК, министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Он отметил, что на летних Олимпийских играх "Рио-2016" было завоевано 18 медалей, на играх "Токио-2020" их должно быть больше.

Министр подчеркнул о необходимости завоевания успехов в командных видах спорта: "Избраны президенты в федерации гандбола и волейбола. Наши успехи в футболе очевидны. Это означает, что нашими новыми целями являются достижения в командных видах спорта".

Наряду с этим А.Рагимов заявил о важности сохранения достигнутых успехов, проведения спортивной политики в соответствии со всеми требованиями: "Наша цель - привлечь в спорт больше молодежи".