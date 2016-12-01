 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр: Нужно достичь успехов и в командных видах спорта

    Наши успехи в футболе очевидны

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Определились новые цели Национального олимпийского комитета (НОК).

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал вице-президент НОК, министр молодежи и спорта Азад Рагимов

    Он отметил, что на летних Олимпийских играх "Рио-2016" было завоевано 18 медалей, на играх "Токио-2020" их должно быть больше. 

    Министр подчеркнул о необходимости завоевания успехов в командных видах спорта: "Избраны президенты в федерации гандбола и волейбола. Наши успехи в футболе очевидны. Это означает, что нашими новыми целями являются достижения в командных видах спорта". 

    Наряду с этим А.Рагимов заявил о важности сохранения достигнутых успехов, проведения спортивной политики в соответствии со всеми требованиями: "Наша цель - привлечь в спорт больше молодежи".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi