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Матчи НБА могут быть проведены без зрителей

​Матчи НБА могут быть проведены без зрителей

НБА предупредила руководителей всех клубов о том, что в ближайшее время матчи могут проводиться без зрителей. К таким мерам лига готовится из-за распространения коронавируса в США.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, разосланном клубам письме говорится, что они должны быть готовы к тому, что на матчах не будет зрителей и журналистов, а арены будут оборудованы устройствами для быстрого измерения температуры игроков и сотрудников клубов. 

Ранее НБА попросила игроков ограничить контакты с болельщиками.

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