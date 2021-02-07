"Манчестер Сити" крупно обыграл "Ливерпуль" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе победителей забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган (49-я, 73-я минуты), Рахим Стерлинг (76) и Фил Фоден (83), у проигравших отличился Мохаммед Салах (63, с пенальти). На 37-й минуте Гюндоган не реализовал 11-метровый удар. "Ливерпуль" пропустил второй и третий голы после потерь вратаря Алиссона, он не смог принять участие в матче прошлого тура против "Брайтона" (0:1) из-за болезни.

В турнирной таблице "Манчестер Сити" укрепил лидерство, набрав 50 очков и на пять очков оторвавшись от идущего вторым "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" с 40 очками идет четвертым.

В следующем туре "Манчестер Сити" примет "Тоттенхэм", "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Лестером". Оба матча пройдут 13 февраля.