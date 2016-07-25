Махир Мамедов прокомментировал информацию о неучастии сборной Армении на олимпиаде в Баку

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ "Мы неоднократно говорили, писали и отмечали, что каких-либо проблем по поводу участия сборной Армении на предстоящей в Баку Всемирной шахматной олимпиаде нет. Однако мы вновь читаем в СМИ, что они не хотят приезжать на олимпиаду".

Об этом в заявлении Report сказал директор Операционного комитета Бакинской шахматной олимпиады Махир Мамедов.

По его словам, в связи с преобладающей на сегодняшний день проблемой президент Международной шахматной федерации (FİDE) Кирсан Илюмжинов связался с ним и министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым: "Илюмжинов сказал нам, что беседовал с армянской стороной. Якобы, являющийся также президентом Федерации шахмат Армении Серж Саргсян и ведущий шахматист Левон Аронян не возражали приезду армян, однако другие шахматисты выступили против этого".

По словам руководителя Операционного комитета, в беседе с азербайджанской стороной К.Илюмжинов также отметил о некоторых продвижениях в вопросе участия Израиля на олимпиаде с основным составом: "Он заявил об утверждении на сегодняшний день вопроса о приезде в Баку 179 команд из 176-ти стран. Это - рекордный показатель. В случае приезда Армении количество команд достигнет 180-ти. Количество членов FİDE - 189. Перечисляя деньги высшей шахматной структуре, мы создаем условия для участия на олимпиаде стран, не имеющих на это возможности. Нами сделаны некоторые попытки и приняты соответствующие шаги для участия Армении на олимпиаде. В случае необходимости, мы не пожалеем усилий. Даже если армяне не пожелают участвовать на олимпиаде, мы проведем ее на высоком уровне с рекордным количеством участников".

Отметим, что вице-президент Федерации шахмат Армении Смбат Лпутян заявил, что армянская команда не примет участие на предстоящей 1-14 сентября в Баку Всемирной шахматной олимпиаде.

Он подчеркнул, что решение было принято после беседы с шахматистами.