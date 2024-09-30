Скончался легендарный баскетболист NBA

Известный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), член Зала славы Дикембе Мутомбо скончался в 58 лет от продолжительной болезни.

Известный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), член Зала славы Дикембе Мутомбо скончался в 58 лет от продолжительной болезни.

Как передает Report, 58-летний игрок конголезского происхождения, имеющий гражданство США, скончался от рака мозга.

Д. Мутомбо, выступавший за ассоциацию с 1991 по 2009 год, четыре раза был признан лучшим защитником NBA.

Известный инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Мутомбо умер после длительной борьбы с раком мозга.

Мутомбо выступал за команды "Денвер Наггетс", "Атланта Хоукс", "Филадельфия Сиксерс", "Нью-Джерси Нетс" (ныне "Бруклин Нетс"), "Нью-Йорк Никс" и "Хьюстон Рокетс". Считался мастером блокшотов и одним из лучших защитников.

В 2009 году, будучи игроком "Хьюстона", после травмы колена, полученной в матче серии плей-офф с "Портленд Блэйзерс", Мутомбо объявил о завершении баскетбольной карьеры.