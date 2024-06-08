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Кубок Европы: Сборные Азербайджана по баскетболу начинают борьбу в отборочном этапе

Кубок Европы: Сборные Азербайджана по баскетболу начинают борьбу в отборочном этапе Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 сразятся в отборочном этапе Кубка Европы в столице Косово Приштине.
Командные
8 июня 2024 г. 09:27
Кубок Европы: Сборные Азербайджана по баскетболу начинают борьбу в отборочном этапе

Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 сразятся в отборочном этапе Кубка Европы в столице Косово Приштине.

Как сообщает Report, первыми в турнире примут участие баскетболисты-мужчины.

Азербайджанская команда встретится с Арменией.

Первая игра женской сборной состоится против Мальты.

Турнир завершится 9 июня.

8 июня

Мужчины

11:30. Азербайджан - Армения
16:10. Азербайджан - Косово
19:40. Кипр - Азербайджан
23:45. Азербайджан - Албания

Женщины

17:50. Азербайджан - Мальта
23:20. Азербайджан - Люксембург

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Версия на азербайджанском языке Avropa Kuboku: Azərbaycanın basketbol milliləri təsnifat mərhələsində mübarizəyə başlayır

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