Кубок Европы: Сборные Азербайджана по баскетболу начинают борьбу в отборочном этапе

Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 сразятся в отборочном этапе Кубка Европы в столице Косово Приштине.
Как сообщает Report, первыми в турнире примут участие баскетболисты-мужчины.
Азербайджанская команда встретится с Арменией.
Первая игра женской сборной состоится против Мальты.
Турнир завершится 9 июня.
8 июня
Мужчины
11:30. Азербайджан - Армения
16:10. Азербайджан - Косово
19:40. Кипр - Азербайджан
23:45. Азербайджан - Албания
Женщины
17:50. Азербайджан - Мальта
23:20. Азербайджан - Люксембург