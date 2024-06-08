Кубок Европы: Сборные Азербайджана по баскетболу начинают борьбу в отборочном этапе

Кубок Европы: Сборные Азербайджана по баскетболу начинают борьбу в отборочном этапе

Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 сразятся в отборочном этапе Кубка Европы в столице Косово Приштине.

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Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 сразятся в отборочном этапе Кубка Европы в столице Косово Приштине. Как сообщает Report, первыми в турнире примут участие баскетболисты-мужчины. Азербайджанская команда встретится с Арменией. Первая игра женской сборной состоится против Мальты. Турнир завершится 9 июня. 8 июня Мужчины 11:30. Азербайджан - Армения

16:10. Азербайджан - Косово

19:40. Кипр - Азербайджан

23:45. Азербайджан - Албания Женщины 17:50. Азербайджан - Мальта

23:20. Азербайджан - Люксембург Подпишитесь на наш Telegram канал