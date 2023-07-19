Кубок Европы: определились соперники азербайджанских гандбольных команд

Определились соперники азербайджанских гандбольных клубов в розыгрыше Кубка Европы EHF сезона 2023/2024.

Определились соперники азербайджанских гандбольных клубов в розыгрыше Кубка Европы EHF сезона 2023/2024.

Как передает Report , по результатам жеребьевки, прошедшей в австрийской столице Вене, команды начну борьбу с 1/32 финала.

Женская команда "Азерйол" сыграет с "ЗРК Кривой" из Боснии и Герцеговины, "Карабах" сыграет с "КХ-7 БМ Гранољерс" из Испании, а "Кура" сыграет с "Джоми Салерно" из Италии. Первые игры пройдут 23-24 сентября. Ответные матчи этапа запланированы на 30 сентября и 1 октября.

Мужской состав "Азерйол" сразится с победителем пары "Янтарь" (Литва) – "Бриксен" (Италия). "Кура" сразится с коллективом MRK Sesvete из Хорватии. Первые игры пройдут 14-15 октября, ответные - 21-22 октября.