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Кубок Европы: определились соперники азербайджанских гандбольных команд

Кубок Европы: определились соперники азербайджанских гандбольных команд Определились соперники азербайджанских гандбольных клубов в розыгрыше Кубка Европы EHF сезона 2023/2024.
Командные
19 июля 2023 г. 03:54
Кубок Европы: определились соперники азербайджанских гандбольных команд

Определились соперники азербайджанских гандбольных клубов в розыгрыше Кубка Европы EHF сезона 2023/2024.

Как передает Report, по результатам жеребьевки, прошедшей в австрийской столице Вене, команды начну борьбу с 1/32 финала.

Женская команда "Азерйол" сыграет с "ЗРК Кривой" из Боснии и Герцеговины, "Карабах" сыграет с "КХ-7 БМ Гранољерс" из Испании, а "Кура" сыграет с "Джоми Салерно" из Италии. Первые игры пройдут 23-24 сентября. Ответные матчи этапа запланированы на 30 сентября и 1 октября.

Мужской состав "Азерйол" сразится с победителем пары "Янтарь" (Литва) – "Бриксен" (Италия). "Кура" сразится с коллективом MRK Sesvete из Хорватии. Первые игры пройдут 14-15 октября, ответные - 21-22 октября.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Kuboku: Azərbaycanın həndbol komandalarının rəqibləri bəlli olub

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