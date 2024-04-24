Кубок Азербайджана: "Карабах" разгромил "Нефтчи" и вышел в финал

Агдамский "Карабах" стал вторым финалистом Кубка Азербайджана по футболу.

Агдамский "Карабах" стал вторым финалистом Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в ответном полуфинальном матче агдамцы разгромили бакинский "Нефтчи" со счетом 4:1.

В составе победителей забитыми голами отметились Олавио Жуниньо (16' и 69'), Нариман Ахундзаде (74'), игрок "Нефтчи" Гара Гараев записал в свой пассив автогол на 62-й минуте.

Мяч престижа бакинцев забил Резиуан Мирзов на 64-й минуте.

По итогам двух матчей (первая игра завершилась победой "Карабаха" со счетом 4:0 - ред.) агдамская команда вышла в финал Кубка Азербайджана.

В решающей встрече за трофей "скакуны" сыграют с бакинской "Зиря" 2 июня.