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Кубок Азербайджана: "Карабах" разгромил "Нефтчи" и вышел в финал

Кубок Азербайджана: "Карабах" разгромил "Нефтчи" и вышел в финал Агдамский "Карабах" стал вторым финалистом Кубка Азербайджана по футболу.
Командные
24 апреля 2024 г. 22:06
Кубок Азербайджана: Карабах разгромил Нефтчи и вышел в финал

Агдамский "Карабах" стал вторым финалистом Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в ответном полуфинальном матче агдамцы разгромили бакинский "Нефтчи" со счетом 4:1.

В составе победителей забитыми голами отметились Олавио Жуниньо (16' и 69'), Нариман Ахундзаде (74'), игрок "Нефтчи" Гара Гараев записал в свой пассив автогол на 62-й минуте.

Мяч престижа бакинцев забил Резиуан Мирзов на 64-й минуте.

По итогам двух матчей (первая игра завершилась победой "Карабаха" со счетом 4:0 - ред.) агдамская команда вышла в финал Кубка Азербайджана.

В решающей встрече за трофей "скакуны" сыграют с бакинской "Зиря" 2 июня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kuboku: "Qarabağ" cavab matçında da "Neftçi"yə qalib gələrək finala yüksəlib

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