Кубок Азербайджана: "Карабах" разгромил "Нефтчи" и вышел в финал

Агдамский "Карабах" стал вторым финалистом Кубка Азербайджана по футболу.
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В составе победителей забитыми голами отметились Олавио Жуниньо (16' и 69'), Нариман Ахундзаде (74'), игрок "Нефтчи" Гара Гараев записал в свой пассив автогол на 62-й минуте.
Мяч престижа бакинцев забил Резиуан Мирзов на 64-й минуте.
По итогам двух матчей (первая игра завершилась победой "Карабаха" со счетом 4:0 - ред.) агдамская команда вышла в финал Кубка Азербайджана.
В решающей встрече за трофей "скакуны" сыграют с бакинской "Зиря" 2 июня.