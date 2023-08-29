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Азербайджанская шахматистка успешно выступила на чемпионате мира

Азербайджанская шахматистка успешно выступила на чемпионате мира Индийский клуб "Team MGD1", членом которого является азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде, завоевал бронзовую медаль на командном чемпионате мира по быстрым шахматам, проходившем в немецком Дюссельдорфе. Как сообщает Report, индийский клуб занял
Командные
29 августа 2023 г. 11:12
Азербайджанская шахматистка успешно выступила на чемпионате мира

Индийский клуб "Team MGD1", членом которого является азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде, завоевал бронзовую медаль на командном чемпионате мира по быстрым шахматам, проходившем в немецком Дюссельдорфе.

Как сообщает Report, индийский клуб занял третье место с 18 очками в соревновании, в котором участвовали 36 команд.

В составе клуба "Team MGD1" Мамедзаде набрала 3 очка в 4 партиях.

Отметим, что первые два места в чемпионате мира заняли команды "WR Chess" (22 очка) и "Freedom" (20 очков).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şahmatçısının komandası dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

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