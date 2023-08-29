Азербайджанская шахматистка успешно выступила на чемпионате мира

Индийский клуб "Team MGD1", членом которого является азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде, завоевал бронзовую медаль на командном чемпионате мира по быстрым шахматам, проходившем в немецком Дюссельдорфе. Как сообщает Report, индийский клуб занял

Индийский клуб "Team MGD1", членом которого является азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде, завоевал бронзовую медаль на командном чемпионате мира по быстрым шахматам, проходившем в немецком Дюссельдорфе.



Как сообщает Report, индийский клуб занял третье место с 18 очками в соревновании, в котором участвовали 36 команд.



В составе клуба "Team MGD1" Мамедзаде набрала 3 очка в 4 партиях.



Отметим, что первые два места в чемпионате мира заняли команды "WR Chess" (22 очка) и "Freedom" (20 очков).