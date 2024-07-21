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Команда "Физули" агентства Report завоевала бронзу на турнире по волейболу памяти Гейдара Алиева

Команда "Физули" агентства Report завоевала бронзу на турнире по волейболу памяти Гейдара Алиева В Гусарском олимпийском спортивном комплексе подведены итоги турнира Кубка победы по волейболу среди журналистов, посвященного 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Командные
21 июля 2024 г. 20:18
Команда Физули агентства Report завоевала бронзу на турнире по волейболу памяти Гейдара Алиева

В Гусарском олимпийском спортивном комплексе подведены итоги турнира Кубка победы по волейболу среди журналистов, посвященного 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в решающем матче встретились команды "Шуша" и "Кяльбаджар".

Встреча завершилась победой первых со счетом 2:0 (25:20, 25:21). Таким образом, "Шуша" в третий раз подряд стала обладателем Кубка победы.

В матче за 3-е место "Физули" уступил "Агдере" со счетом 2:0 (25:21, 25:14).

Напомним, что ранее в полуфинале "Шуша" обыграла "Физули" (25:20, 25:20), а "Кяльбаджар" обыграл "Агдере" (25:15, 25:14) со счетом 2:0.

Турнир организован Центром спортивных исследований и Губа-Хачмазским региональным управлением молодежи и спорта при спонсорстве Avrora Qrup и организационной поддержке волейбольного клуба "Сумгайыт" и Rabitаbank.

В церемонии награждения приняли участие директор Гусарского олимпийского спорткомплекса и председатель Центра спортивных исследований Эльшан Мамедов, пресс-секретарь Федерации волейбола Азербайджана Шафаг Керимова, директор клуба "Сумгайыт" Азер Керимов и специалист отдела по связям с общественностью генерального спонсора Avrora Qrup Асиф Мусаев.

Клубу "Сумгайыт" спонсором была вручена благодарственная грамота.

Затем члены команды "Физули" были награждены бронзовыми медалями.

Команда "Кяльбаджар" получила серебряные медали и подарки от Rabitаbank.

Команда "Шуша" стала обладателем Кубка победы, а также золотой медали и ценных подарков от Rabitаbank.

Лучшим игроком турнира был выбран член команды-победительницы Искендер Ибрагим.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Report"un "Füzuli" komandası Heydər Əliyevin xatirə turnirində bürünc medal qazanıb

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