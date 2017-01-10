Клуб Telekom проведет очередную игру в Лиге чемпионов

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Женская волейбольная команда Telekom, представляющая Азербайджан в Лиге чемпионов, проведет очередную игру.
Как сообщает Report, соперником станет польский клуб "Химик".
В первом туре обе команды проиграли. Telekom в Италии проиграл "Имоко Воллей" со счетом 0:3, в "Химик" - клубу "Нордмекканика" со счетом 1:3. Если Telekom проиграет, то останется на последнем месте. Игру рассудят румын Сабо-Алекси Пауль Каталин и Филип Шурман из Лихтенштейна.
Лига чемпионов
Групповой раунд, II тур
17:00. Telekom (Азербайджан) - "Химик" (Польша)
Судьи: Филип Шурман (Лихтенштейн), Сабо-Алекси Пауль Каталин (Румыния)
Баку. Олимпийский спортивный центр "Сархадчи"
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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