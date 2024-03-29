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"Карабах" стал 11-кратным чемпионом Азербайджана по футболу

"Карабах" стал 11-кратным чемпионом Азербайджана по футболу Агдамский футбольный клуб "Карабах" в 11-й раз оформил чемпионство в Премьер-лиге Азербайджана.
Командные
29 марта 2024 г. 21:25
Карабах стал 11-кратным чемпионом Азербайджана по футболу

Агдамский футбольный клуб "Карабах" в 11-й раз оформил чемпионство в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report, очередные три очка были завоеваны в 28-м туре первенства страны в игре с гянджинским "Кяпазом".

Агдамцы на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова одержали разгромную победу со счетом 6:1. В составе победителей отличились Жулио Ромао (21-я минута), Олавио Жуниньо (52, 56), Аббас Гусейнов (64), Эльвин Джафаргулиев (69) и Редон Джиджа (88). На 90-й минуте Латир Фал забил гол престижа "Кяпаза".

Благодаря победе агдамцы увеличили число очков в активе до 69, что сделало "скакунов" недосягаемыми для ближайшего соперника.

Это также 10-е чемпионство Гурбана Гурбанова на посту главного тренера "Карабаха".

До этого "Нефтчи" на выезде минимально обыграл "Габалу", остальные игры тура пройдут 30-31 марта.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Qarabağ" 11-ci Azərbaycan çempionluğunu rəsmiləşdirib

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