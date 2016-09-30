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    Канада выиграла Кубок мира по хоккею

    Канадские хоккеисты нанесли поражение сборной Европы

    Баку. 30 Сентября. REPORT.AZ/ Сборная Канады по хоккею во второй раз стала обладателем Кубка мира.

    Как передает Report, во втором матче финальной серии Кубка мира-2016 до двух побед канадские хоккеисты нанесли поражение сборной Европы - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

    Хозяева турнира пропустили гол в первом периоде и долго не могли отыграться. Ключевым отрезком матча стала 58-я минута, когда Патрис Бержерон реализовал численное преимущество. А за 36 секунд до окончания третьего периода, уже в меньшинстве, сборная Канады вырвала победу: шайбу забросил Брэд Маршан

    После этого счет в серии по победам стал 2-0 в пользу Канады. Ранее она победила этого соперника со счетом 3:1.

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