О нас
Report Georgia
Аудио новости

Камерунские гандболистки бесследно пропали на чемпионате мира

Камерунские гандболистки бесследно пропали на чемпионате мира Четыре гандболистки сборной Камеруна пропали на чемпионате мира, который проходит в испанской Лирии неподалеку от Валенсии.
Командные
11 декабря 2021 г. 03:46
Камерунские гандболистки бесследно пропали на чемпионате мира

Четыре гандболистки сборной Камеруна пропали на чемпионате мира, который проходит в испанской Лирии неподалеку от Валенсии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, имена пропавших спортсменок: Амели Севани Мвуа (правый нападающий), Апполин Мишель Абена Экобена (левый защитник), Ясмин Йотчум (центральный нападающий) и Жодель Кларис Маджуфанг (правый защитник).

Гандболистки не явились на ковид-тест, который проводился в четверг 7:30 утра в отеле, где проживает команда. С тех пор спортсменок никто не видел, они не выходили на связь.

В последний раз они были замечены в среду вечером, когда сели в такси возле отеля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48
В Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
ФотоВ Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
6 декабря 2021 г. 17:10
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
4 декабря 2021 г. 23:20
 Стало известно состояние футболиста Барселоны, который потерял сознание в матче Ла Лиги
 Стало известно состояние футболиста "Барселоны", который потерял сознание в матче Ла Лиги
5 декабря 2021 г. 09:14
Испанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
ВидеоИспанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
6 декабря 2021 г. 22:41
«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
Фото«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
7 декабря 2021 г. 04:28
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
6 декабря 2021 г. 23:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi