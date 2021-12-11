Камерунские гандболистки бесследно пропали на чемпионате мира

Четыре гандболистки сборной Камеруна пропали на чемпионате мира, который проходит в испанской Лирии неподалеку от Валенсии.

Четыре гандболистки сборной Камеруна пропали на чемпионате мира, который проходит в испанской Лирии неподалеку от Валенсии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, имена пропавших спортсменок: Амели Севани Мвуа (правый нападающий), Апполин Мишель Абена Экобена (левый защитник), Ясмин Йотчум (центральный нападающий) и Жодель Кларис Маджуфанг (правый защитник).

Гандболистки не явились на ковид-тест, который проводился в четверг 7:30 утра в отеле, где проживает команда. С тех пор спортсменок никто не видел, они не выходили на связь.

В последний раз они были замечены в среду вечером, когда сели в такси возле отеля.