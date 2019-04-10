Известный баскетболист Дирк Новицки завершил карьеру

Немецкий игрок клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) "Даллас" Дирк Новицки объявил о завершении своей спортивной карьеры.

Как сообщает Report, об этом 40-летний игрок объявил после победы в матче над "Финиксом" (120:109) в регулярном чемпионате.

"Я благодарен всем болельщикам, которые меня поддерживали во взлетах и падениях, я очень это ценю. Спасибо моим партнерам по команде и моей семье. Этот год был очень тяжелым для меня в физическом плане, но вы всегда помогали мне", - сказал Новицки.

Напомним, что воспитанник немецкого "Вюрцбурга" Дирк Новицки играл в "Далласе" с 1998 года. В составе клуба немец стал чемпионом НБА в 2011 году, а также самым ценным игроком финала того года. В 2007 году он был признан самым ценным игроком НБА, став первым европейцем, получившим этот титул.

В текущем сезоне "Далалс" не смог пробиться в плей-офф НБА.