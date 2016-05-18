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    Известная российская волейболистка завершила карьеру

    Екатерина Гамова поблагодарила болельщиков

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Двукратная чемпионка мира и 11-кратная чемпионка России по волейболу Екатерина Гамова завершила карьеру.

    Как сообщает Report, об этом 36-летняя спортсменка заявила Матч ТV.

    Екатерина Гамова поблагодарила болельщиков, тренеров и свою семью. По словам волейболистки, заниматься спортом ей не позволяет здоровье: "Это трудное, но правильное решение".

    Отметим, что Екатерина Гамова является чемпионкой мира 2006 и 2010 годов, чемпионкой Европы 1999 и 2001 годов, серебряным призером Олимпиад в 2000 и 2004 годах. 

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