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Известен победитель Кубка Азербайджана по баскетболу

Известен победитель Кубка Азербайджана по баскетболу Известен победитель Кубка Азербайджана по баскетболу.
Командные
26 марта 2023 г. 18:38
Известен победитель Кубка Азербайджана по баскетболу

Известен победитель Кубка Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает Report, в финале встретились клубы "Гянджа" и НТД. Основное время встречи, прошедшей в СК "Сархадчи", завершилось со счетом 85:85. По этой причине было сыграно дополнительное время, в котором победу одержали гянджинские баскетболисты - 100:89.

Героем встречи стал разыгрывающий "Гянджи" Колин Тернер (38 очков + 14 подборов). Дабл-дабл также оформили Акпер Мамедов (15 + 14) и Амиль Гамзаев(14 + 13). В составе НТД лучшим стал Зак Хадсон, набравший 20 очков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBasketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bəlli olub

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