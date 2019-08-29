Избран новый президент Международной федерации баскетбола (FIBA).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, единогласным решением на этот пост был избран малиец Хамане Ньянг. Выборы прошли на конгрессе FIBA в Пекине. Всего в голосовании приняли участие 156 членов национальных федераций.

Ньянг, который ранее был вице-президентом международной федерации и президентом африканского отделения FIBA, будет руководить организацией с 2019 по 2023 год.

Он также возглавлял Федерацию баскетбола Мали и занимал пост министра спорта Мали. С 2014 года должность президента FIBA занимал аргентинец Орасио Мураторе.