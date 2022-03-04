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IWF отстранила тяжелоатлетов России и Беларуси от международных соревнований

IWF отстранила тяжелоатлетов России и Беларуси от международных соревнований Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение приостановить участие российских и белорусских спортсменов в международных и континентальных соревнованиях.
Командные
4 марта 2022 г. 04:46
IWF отстранила тяжелоатлетов России и Беларуси от международных соревнований

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение приостановить участие российских и белорусских спортсменов в международных и континентальных соревнованиях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба IWF.

Сообщается, что решение было принято в связи с ситуацией в Украине.

Также IWF запретила проводить мероприятия под эгидой организации на территории России. К международным соревнованиям не могут быть допущены официальные лица и технические представители. Решение будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления.

Руководство IWF заявило, что будет внимательно следить за развитием ситуации. В организации выразили надежду, что санкции будут отменены, когда позволят обстоятельства.

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