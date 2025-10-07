Италия представит в ООН предложение об объявлении перемирия на время Олимпиады
Командные
- 07 октября, 2025
- 13:16
Италия представит в ООН предложение об объявлении олимпийского перемирия на время проведения зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANSA со слов министра иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.
"Рим и Италия всегда [выступают] за мир, развитие и рост. В свете Олимпиады в Милане и Кортине представим в ООН предложение об олимпийском перемирии на всех театрах военных действий, включая Украину и Ближний Восток", - сказал он.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут на северо-востоке Италии в феврале 2026 года.
Последние новости
13:40
Президент: Общность наших исторических и этнических корней, наши языки объединяют нас как одну семьюВнешняя политика
13:39
Президент: Азербайджан реализовал много важных инвестпроектов со странами ОТГВнешняя политика
13:39
ЦБА работает над новыми правилами по защите прав клиентовФинансы
13:38
Армен Григорян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российской повестки дняВ регионе
13:37
Ильхам Алиев: Мы работаем над созданием зеленого энергокоридора ЦА-Азербайджан-Турция-ЕвропаВнешняя политика
13:31
Президент: Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад, Север-ЮгВнешняя политика
13:29
Президент: Парафирование мирного соглашения с Арменией превратит Южный Кавказ в пространство мираВнешняя политика
13:28
Президент: Крайне важно, чтобы тюркские государства выступали как единый центр силыВнешняя политика
13:27
Видео