Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Италия представит в ООН предложение об объявлении перемирия на время Олимпиады

    Командные
    • 07 октября, 2025
    • 13:16
    Италия представит в ООН предложение об объявлении перемирия на время Олимпиады

    Италия представит в ООН предложение об объявлении олимпийского перемирия на время проведения зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANSA со слов министра иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

    "Рим и Италия всегда [выступают] за мир, развитие и рост. В свете Олимпиады в Милане и Кортине представим в ООН предложение об олимпийском перемирии на всех театрах военных действий, включая Украину и Ближний Восток", - сказал он.

    XXV зимние Олимпийские игры пройдут на северо-востоке Италии в феврале 2026 года.

    Италия ООН Олимпийские игры Милан Кортине-д'Ампеццо

    Последние новости

    13:40

    Президент: Общность наших исторических и этнических корней, наши языки объединяют нас как одну семью

    Внешняя политика
    13:39

    Президент: Азербайджан реализовал много важных инвестпроектов со странами ОТГ

    Внешняя политика
    13:39

    ЦБА работает над новыми правилами по защите прав клиентов

    Финансы
    13:38

    Армен Григорян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российской повестки дня

    В регионе
    13:37

    Ильхам Алиев: Мы работаем над созданием зеленого энергокоридора ЦА-Азербайджан-Турция-Европа

    Внешняя политика
    13:31

    Президент: Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг

    Внешняя политика
    13:29

    Президент: Парафирование мирного соглашения с Арменией превратит Южный Кавказ в пространство мира

    Внешняя политика
    13:28

    Президент: Крайне важно, чтобы тюркские государства выступали как единый центр силы

    Внешняя политика
    13:27
    Видео

    В Нахчыване проведен учебный сбор военнообязанных

    Армия
    Лента новостей