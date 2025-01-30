Исполнительный вице-президент ФБА: Наша цель - выйти в основной этап Кубка мира

Мужским и женским баскетбольным командам Азербайджана предстоит встретиться с очень сильными соперниками, однако азербайджанские спортсмены намерены продолжить борьбу, попасть в тройку лучших и выйти в основной этап.

Мужским и женским баскетбольным командам Азербайджана предстоит встретиться с очень сильными соперниками, однако азербайджанские спортсмены намерены продолжить борьбу, попасть в тройку лучших и выйти в основной этап.

Об этом Report заявил исполнительный вице-президент Федерации баскетбола Азербайджана (ФБА) Фаррух Махмудов.

Он рассказал об отборочном раунде Кубка мира по баскетболу 3х3, который впервые пройдет в Азербайджане:

"Это крупное и важное соревнование для баскетбола 3x3. Наша квалификация на летние Олимпийские игры во Франции и продемонстрированная там достойная борьба в очередной раз доказывают, что баскетбол в нашей стране развивается быстрыми темпами. ФИБА поручила эти важные игры отборочного тура именно Баку, и мы сделаем все возможное".

Фаррух Махмудов также объявил фаворитов конкурса, отметив, что мужчинам сложнее будет бороться против Черногории, Канады, Великобритании, а женским командам - против сборных Латвии и Бразилии.

Отметим, что в основной этап Кубка мира выйдут по три лучшие сборные по итогам отборочного тура в мужском и женском зачетах. Матчи пройдут 24-25 мая.