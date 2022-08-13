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Исламиада: Женская сборная Азербайджана по гандболу вышла в финал

Исламиада: Женская сборная Азербайджана по гандболу вышла в финал Женская сборная Азербайджана по гандболу вышла в финал V Игр исламской солидарности в турецкой Конье.
Командные
13 августа 2022 г. 16:05
Исламиада: Женская сборная Азербайджана по гандболу вышла в финал

Женская сборная Азербайджана по гандболу вышла в финал V Игр исламской солидарности в турецкой Конье.

Как передает командированный в Конью сотрудник Report, в полуфинале соперником сборной стала команда из Узбекистана.

Первый тайм матча завершился в пользу сборной Азербайджана – 19:13. Сборная во главе с главным тренером Славишем Ристичевичем сохранила преимущество и после перерыва, выиграв матч с большим счетом – 40:27.

Во втором тайме гандболистка сборной Узбекистана Захро Аллахъярова получила травму лица, столкнувшись с игроком своей команды. После оказания первой помощи ее госпитализировали.

В финале сборная Азербайджана встретится с командой Турции, которая в полуфинале одолела команду Камеруна – 34:23.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİslamiada: Azərbaycanın qadın həndbol yığması finala yüksəlib

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