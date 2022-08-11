Исламиада: Сборная Азербайджана по гандболу вышла в полуфинал

Сборная Азербайджана по гандболу одержала очередную победу на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Сборная Азербайджана по гандболу одержала очередную победу на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, в своем последнем матче в группе B сборная встретилась с иранской командой. Встреча в Международном спортивном зале муниципалитета Сельчуклу завершилась победой Азербайджана со счетом 26:17.

После этого сборная вышла в полуфинал.

Сборная Азербайджана в первой игре группы В должна была встретиться со сборной Камеруна. Но поскольку соперник не вышел на поле, сборной Азербайджана была присуждена техническая победа. Во второй встрече сборная одержала победу над Афганистаном.