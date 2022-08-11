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Исламиада: Сборная Азербайджана по гандболу вышла в полуфинал

Исламиада: Сборная Азербайджана по гандболу вышла в полуфинал Сборная Азербайджана по гандболу одержала очередную победу на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.
Командные
11 августа 2022 г. 20:23
Исламиада: Сборная Азербайджана по гандболу вышла в полуфинал

Сборная Азербайджана по гандболу одержала очередную победу на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, в своем последнем матче в группе B сборная встретилась с иранской командой. Встреча в Международном спортивном зале муниципалитета Сельчуклу завершилась победой Азербайджана со счетом 26:17.

После этого сборная вышла в полуфинал.

Сборная Азербайджана в первой игре группы В должна была встретиться со сборной Камеруна. Но поскольку соперник не вышел на поле, сборной Азербайджана была присуждена техническая победа. Во второй встрече сборная одержала победу над Афганистаном.

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Версия на азербайджанском языке İslamiada: Azərbaycanın həndbol yığması yarımfinala yüksəlib

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