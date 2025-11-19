Исламиада: Азербайджанские спортсмены сегодня выступят в четырех дисциплинах
- 19 ноября, 2025
- 09:40
Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в четырех дисциплинах на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.
Как сообщает Report, сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 в полуфинале встретится с Египтом.
Легкоатлет Альхам Нагиев выступит в соревнованиях по бегу на дистанции 200 метров, а сборная Азербайджана - в эстафете 4х100 метров.
Магсуд Гусейнли и Салех Мамедов выступят в соревнованиях по фехтованию на саблях.
На ковер выйдут борцы греко-римского стиля Мурад Ахмадиев (97 кг), Бека Канделаки (130 кг), Эльнура Мамедова (50 кг), Гюльтекин Ширинова (53 кг) и Жаля Алиева (57 кг).
Отметим, что в медальном зачете Азербайджан занял 10-е место, завоевав 46 наград (5 золотых, 15 серебряных, 26 бронзовых медалей).
Исламия завершится 21 ноября.
