Исламиада: Азербайджанские спортсмены сегодня выступят в четырех дисциплинах

Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в четырех дисциплинах на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 в полуфинале встретится с Египтом.

Легкоатлет Альхам Нагиев выступит в соревнованиях по бегу на дистанции 200 метров, а сборная Азербайджана - в эстафете 4х100 метров.

Магсуд Гусейнли и Салех Мамедов выступят в соревнованиях по фехтованию на саблях.

На ковер выйдут борцы греко-римского стиля Мурад Ахмадиев (97 кг), Бека Канделаки (130 кг), Эльнура Мамедова (50 кг), Гюльтекин Ширинова (53 кг) и Жаля Алиева (57 кг).

Отметим, что в медальном зачете Азербайджан занял 10-е место, завоевав 46 наград (5 золотых, 15 серебряных, 26 бронзовых медалей).

Исламия завершится 21 ноября.