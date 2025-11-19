Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Исламиада: Азербайджанские спортсмены сегодня выступят в четырех дисциплинах

    Командные
    • 19 ноября, 2025
    • 09:40
    Исламиада: Азербайджанские спортсмены сегодня выступят в четырех дисциплинах

    Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в четырех дисциплинах на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 в полуфинале встретится с Египтом.

    Легкоатлет Альхам Нагиев выступит в соревнованиях по бегу на дистанции 200 метров, а сборная Азербайджана - в эстафете 4х100 метров.

    Магсуд Гусейнли и Салех Мамедов выступят в соревнованиях по фехтованию на саблях.

    На ковер выйдут борцы греко-римского стиля Мурад Ахмадиев (97 кг), Бека Канделаки (130 кг), Эльнура Мамедова (50 кг), Гюльтекин Ширинова (53 кг) и Жаля Алиева (57 кг).

    Отметим, что в медальном зачете Азербайджан занял 10-е место, завоевав 46 наград (5 золотых, 15 серебряных, 26 бронзовых медалей).

    Исламия завершится 21 ноября.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan təmsilçiləri bu gün 4 növdə mübarizə aparacaqlar

