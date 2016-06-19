​Ильхам Алиев вручил Росбергу чемпионский кубок за победу на этапе F-1 в Баку

19 июня, 2016 19:14

Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ В воскресенье в Баку состоялась церемония награждения победителей Гран-при Европы Формулы 1. Как передает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Кубок победителю Гран-при Европы Формулы 1 пилоту команды Mercedes Нико Росбергу. Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева вручила Кубок конструкторов техническому директору команды Mercedes AMG F1 Альдо Коста. Финишировавшему вторым Себастьяну Феттелю (Ferrari) награду вручил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов. Занявшего третье место Серхио Переса (Force India) наградил президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров.