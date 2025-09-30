Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    • 30 сентября, 2025
    III Игры СНГ: Азербайджанские волейболисты одержали победу

    Юношеская сборная Азербайджана по волейболу U17 начала III Игры СНГ с победы.

    Как сообщает корреспондент Report, сборная одержала победу со счетом 3:0 в матче с Кыргызстаном в Гянджинском дворце спорта.

    В первом матче дня сборная России одержала победу над сборной Узбекистана со счетом 3:1.

    Отметим, что вчера женская сборная Азербайджана U-15 победила Таджикистан со счетом 3:0.

    III MDB Oyunları: Azərbaycan voleybolçuları qələbə qazanıblar

    Лента новостей