III Игры СНГ: Азербайджанские волейболисты одержали победу
Командные
- 30 сентября, 2025
- 20:34
Юношеская сборная Азербайджана по волейболу U17 начала III Игры СНГ с победы.
Как сообщает корреспондент Report, сборная одержала победу со счетом 3:0 в матче с Кыргызстаном в Гянджинском дворце спорта.
В первом матче дня сборная России одержала победу над сборной Узбекистана со счетом 3:1.
Отметим, что вчера женская сборная Азербайджана U-15 победила Таджикистан со счетом 3:0.
