III Игры СНГ: Азербайджанские волейболисты одержали победу

Юношеская сборная Азербайджана по волейболу U17 начала III Игры СНГ с победы.

Как сообщает корреспондент Report, сборная одержала победу со счетом 3:0 в матче с Кыргызстаном в Гянджинском дворце спорта.

В первом матче дня сборная России одержала победу над сборной Узбекистана со счетом 3:1.

Отметим, что вчера женская сборная Азербайджана U-15 победила Таджикистан со счетом 3:0.