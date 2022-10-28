II Игры стран СНГ пройдут в августе 2023 года в Беларуси

II Игры стран СНГ пройдут 4-14 августа 2023 года в Беларуси.

II Игры стран СНГ пройдут 4-14 августа 2023 года в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко в ходе заседания Совета глав правительств СНГ в Астане.

По его словам, в также них примут участие Куба и Монголия. Также прорабатывается возможность участия некоторых стран БРИКС.

В программе соревнований - баскетбол, гандбол, пляжный волейбол, пляжный футбол, мини-футбол, хоккей на траве.

Ранее сообщалось о том, что местом проведения III Игр в 2025 году станет Азербайджан.

Отметим, что I Игры стран СНГ прошли в Казани в 2021 году.