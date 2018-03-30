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    Игры чемпионата Азербайджана отложены из-за сильного ветра

    Встречи пройдут 2 апреля

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Отменены запланированные на сегодня встречи IX тура Суперлиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

    Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, причина связана с сильным ветром в столице.

    В структуре заявили, что из-за сильного ветра есть вероятность аварии. 

    Поэтому посчитали целесообразным отложить игры. Встречи тура пройдут 2 апреля и начнутся в одно и то же время. 

    Отметим, что в рамках IX тура пройдут матчи "Локомотив" - AVF и "Абшерон" - "Азеррейл". Встречи пройдут в 15:00 и 17:00 соответственно. 

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