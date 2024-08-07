Игрока сборной Австралии по хоккею на траве задержали по подозрению в приобретении кокаина

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Том Крейг был задержан в Париже по подозрению в приобретении кокаина.

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Том Крейг был задержан в Париже по подозрению в приобретении кокаина.

Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Mail.

По информации издания, при задержании у Крейга предположительно обнаружили один грамм наркотического вещества.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что с ситуацией разбирается Национальный олимпийский комитет Австралии. "За это отвечает соответствующий национальный комитет", - сказал журналистам представитель МОК Марк Адамс.