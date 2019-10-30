I вице-президенту Федерации волейбола Азербайджана вручен орден "Эмек" второй степени

В связи с присуждением по распоряжению президента Ильхама Алиева первому вице-президенту Федерации волейбола Азербайджана Фаику Гараева ордена "Эмек" второй степени за заслуги в развитии спорта в стране, проведено мероприятие.

Как сообщает Report, в церемонии 60-летнего специалиста поздравил и рассказал о его карьере председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги", вице-президент ФВА, депутат Джавид Гурбанов. Дж.Гурбанов сказал, что жизнь Ф.Гараева связана с волейболом, большую часть жизни он посвятил данной сфере.

После было зачитано распоряжение президента, и Дж.Гурбанов вручил орден "Эмек" Ф.Гараеву.