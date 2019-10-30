 Наверх

I вице-президенту Федерации волейбола Азербайджана вручен орден "Эмек" второй степени

I вице-президенту Федерации волейбола Азербайджана вручен орден "Эмек"

В связи с присуждением по распоряжению президента Ильхама Алиева первому вице-президенту Федерации волейбола Азербайджана Фаику Гараева ордена "Эмек" второй степени за заслуги в развитии спорта в стране, проведено мероприятие.

Как сообщает Report, в церемонии 60-летнего специалиста поздравил и рассказал о его карьере председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги", вице-президент ФВА, депутат Джавид Гурбанов. Дж.Гурбанов сказал, что жизнь Ф.Гараева связана с волейболом, большую часть жизни он посвятил данной сфере.

После было зачитано распоряжение президента, и Дж.Гурбанов вручил орден "Эмек" Ф.Гараеву. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!