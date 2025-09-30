Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Гурбан Гурбанов рассказал о предстоящем матче с "Копенгагеном"

    Командные
    • 30 сентября, 2025
    • 14:30
    Гурбан Гурбанов рассказал о предстоящем матче с Копенгагеном

    Участие "Карабаха" в таком значимом турнире - это действительно радостное событие.

    Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции, касаясь предстоящего в Баку матча II тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Копенгагеном".

    "К этому матчу мы подходим ответственно. "Копенгаген" - серьезный соперник", - сказал Гурбанов.

    Специалист выразил удовлетворение в связи с проявленным интересом к "Карабаху" на европейской футбольной арене:

    "Победа делает наш футбол еще более привлекательным. Она придает игрокам уверенности. Мы вносим свой, пусть и небольшой, вклад в популяризацию нашей страны. Наши болельщики приходят на матчи с надеждой, и мы это понимаем. Если футболист испытывает волнение, значит, он осознает свою ответственность. В спорте, когда ты полностью погружаешься в игру, страх и волнение отступают".

    Отметим, что матч "Карабах" - "Копенгаген" начнется 1 октября в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

